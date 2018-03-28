الحكومة الأسترالية لا تعتزم مقاطعة كأس العالم في روسيا

قالت جوليا بيشوب، وزيرة الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إن بلادها لا تخطط لمقاطعة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا ردًا على هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وبعدما قررت أستراليا طرد دبلوماسيين روسيين اثنين، أمس الثلاثاء، قالت بيشوب إن مقاطعة البطولة التي تقام بين الـ 14 من يونيو/ حزيران والـ15 من يوليو/ تموز في روسيا ستكون ضمن مجموعة من الخيارات المتاحة.

لكن اليوم الأربعاء أوضحت بيشوب الموقف وأكدت أنه حدث سوء فهم لتعليقاتها وقالت وزيرة الخارجية للصحفيين: “الحكومة الأسترالية لا تنوي مقاطعة كأس العالم.

“عند سؤالي عن الأمر بالأمس كنت أشير إلى واقع قيام بريطانيا -على سبيل المثال- باللجوء إلى إعلان أن العائلة الملكية لن تحضر كأس العالم لكن أستراليا لا تفكر في المقاطعة”.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أمس الثلاثاء إنه “وفقًا للمعلومات المتاحة لديه فإن المنتخب الوطني سيسافر إلى روسيا في يونيو/ حزيران للمشاركة في النهائيات”.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان: “وفقًا للوضع الحالي فإن كل المنتخبات المتأهلة ومنها إنجلترا ستشارك في هذه البطولة التابعة للفيفا وهذا سيستمر ليكون هدفنا”.