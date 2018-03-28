كابيلو يترك تدريب جيانغسو سونينغ الصيني والبديل كوزمين أولاريو

أعلن جيانغسو سونينغ، المنتمي للدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رحيل مدربه الإيطالي الشهير فابيو كابيلو.

وتولى كابيلو المنصب في يونيو /حزيران الماضي بعدما كان الفريق في منطقة الهبوط بسبب سلسلة نتائج سيئة تحت قيادة المدرب الكوري الجنوبي تشو يونج-سو لكن المدرب المخضرم البالغ عمره 71 عامًا رحل بعد ثلاث مباريات فقط من الموسم الجديد.

وتولى الروماني كوزمين أولاريو، الذي قاد الأهلي الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2015 قبل أن يخسر أمام قوانغتشو إيفرجراند الصيني، المهمة خلفًا لكابيلو.

وفاز جيانغسو مرة واحدة وخسر مرتين في أول ثلاث مباريات في الموسم رغم أن تقارير صينية أكدت أن كابيلو رحل أساسًا بسبب خلافات مع الإدارة، وليس بسبب النتائج.

وقاد كابيلو فريقه جيانغسو للهروب من الهبوط الموسم الماضي واحتل المركز الـ12 في المسابقة المكونة من 16 ناديًا.

وأصبح كابيلو، المدرب الثاني الذي يفقد منصبه في الدوري الصيني الممتاز هذا الموسم والذي انطلق الشهر الماضي، وأعلن داليان يفانج منذ أيام تعيين بيرند شوستر مدرب ريال مدريد السابق بدلًا من ما لين.