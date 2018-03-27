البرازيل تهزم ألمانيا وتستعيد بعض كبريائها بعد هزيمة 2014 الكارثية

فازت البرازيل 1-صفر على ألمانيا في مباراة ودية لكرة القدم اليوم الثلاثاء، لتضع حدًا لسجل بطلة العالم الخالي من الهزيمة في 22 مباراة، وتثأر إلى حد ما لهزيمتها المنكرة في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2014.

وسجل غابرييل جيسوس بضربة رأس في الدقيقة 38 لتنتصر البرازيل، التي خسرت مرة واحدة تحت قيادة المدرب تيتي، وافتقدت القائد نيمار، على تشكيلة احتياطية لألمانيا لتستعيد بعض كبريائها بعد الخسارة 7-1 قبل نحو أربعة أعوام.

وكانت ألمانيا تأمل في معادلة رقمها القياسي بالحفاظ على سجلها الخالي من الهزيمة في 23 مباراة، لكنها افتقرت للإبداع المعتاد مع غياب العديد من اللاعبين البارزين للراحة، أو للإصابة، ومن بينهم مانويل نوير ومسعود اوزيل وتوماس مولر.

وأدخل المدرب يواخيم لوف سبعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع إسبانيا يوم الجمعة، إذ تستعد للدفاع عن لقبها في روسيا في يونيو حزيران.

إنجلترا تكتفي بالتعادل 1-1 مع ايطاليا بعد ركلة جزاء من حكم الفيديو

اكتفت انجلترا بالتعادل 1-1 مع ضيفتها‭ ‬ايطاليا بعدما أحرز لورينتسو إنسيني هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 احتسبها حكم الفيديو المساعد اليوم الثلاثاء لتستفيد صاحبة الأرض من أسبوع جيد في اطار الاستعداد لكأس العالم.

وتقدمت انجلترا في الدقيقة 26 بتسديدة قوية من جيمي فاردي وبدت في طريقها لانتصار كبير آخر بعد تغلبها 1-صفر على مضيفتها هولندا يوم الجمعة وكادت أن تخرج أيضا بشباك نظيفة للمباراة السادسة على التوالي حتى بدون تقديم أداء جيد.

وأهدرت ايطاليا، التي تعيد بناء فريقها بعد الفشل المفاجئ في بلوغ النهائيات، ثلاث فرص مبكرة عبر تشيرو ايموبيلي وبدت في طريقها للهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارتها 2-صفر أمام الارجنتين يوم الجمعة.

لكن الحكم تشاور مع حكم الفيديو المساعد في وجود تدخل من جيمس تاركوفسكي ضد البديل فيدريكو كييزا لينفذ إنسيني ركلة الجزاء بنجاح باستاد ويمبلي.