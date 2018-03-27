أهداف مباراة ألمانيا والبرازيل.. خيسوس يضع “راقصي السامبا” في المقدمة (فيديو)

وضع البرازيلي خيسوس منتخب بلاده في المقدمة بحيازة أول هدف في شباك ألمانيا، في المواجهة التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ولم يتمكن حارس ألمانيا من التصدي للكرة بغرابة، وحاول إنقاذها ولكنه سقط معها داخل الشباك في الدقيقة 37.

مباراة ألمانيا والبرازيل اليوم هى مواجهة تعيد للأذهان المباراة الشهيرة التى جمعت بين المنتخبين، ضمن منافسات الدور نصف النهائى بمسابقة كأس العالم 2014 في البرازيل، التى انتهت بخسارة كارثية لأصحاب الأرض بنتيجة 7 – 1.

ويفتقد منتخب ألمانيا فى مباراة اليوم لجهود الثنائى مسعود أوزيل وتوماس مولر، بعدما قرر يواكيم لوف المدير الفنى لمنتخب “الماكينات” إراحة الثنائى، عقب مشاركتهما فى مباراة إسبانيا الودية التى أقيمت الجمعة الماضية، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، بينما يتواصل غياب نيمار عن المنتخب البرازيلى بسبب الإصابة.

ويسعى منتخب ألمانيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل من أجل معادلة رقمه القياسى فى عدد المباريات المتتالية، التى لم يتذوق خلالها مرارة الهزيمة، والتى بلغت حتى الآن 22 مباراة متتالية، بينما يرغب المنتخب البرازيلى فى رد اعتباره ومحو عار مونديال 2014.