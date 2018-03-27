مانويل نوير حارس بايرن ميونخ يعود للتدريبات لأول مرة بعد غياب 6 أشهر (فيديو وصور)

بدأ مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تدريبات الركض في الملعب، لتكون المرة الأولى التي يمارس فيها اللاعب أي تدريبات منذ إصابته في القدم قبل ستة أشهر.

وذكر نادي بايرن ميونخ الألماني أن “حارسه تدرب اليوم لفترتين، مدة كل منهما عشر دقائق، تحت قيادة أخصائي تدريبات التأهيل في بايرن، وأن نيوير اتخذ خطوة مهمة على طريق العودة التي طال انتظارها”.

ونشر فريق بايرن ميونخ الألماني صورًا لحارسه الدولي الألماني مانويل نوير في أولى حصص التدريبات على العشب مجددًا، تمهيدًا لعودته للملاعب بعد غياب استمر منذ لقاء العودة أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من الموسم الماضي.

واختار الحارس الألماني فرصة احتفاله بعيد ميلاده رقم 32 ليعود للملاعب كهدية رائعة لأنصار فريقه بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا الذي لا يزال يأمل مدربه خواكيم لوف في عودة قائده للمشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة.

ورغم المستوى الجيد لتير شتيغن حارس برشلونة هذا الموسم لكن مدرب المنتخب الألماني أكد في تصريحات سابقة أن مانويل نوير سيكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في روسيا في حال عودته للملاعب ومشاركته مع فريقه بايرن ميونخ في نهاية الموسم.

ويأمل مانويل نوير في العودة للملاعب في منتصب شهر نيسان / أبريل القادم لمساعدة فريقه في اللقاءات الصعبة برسم دوري الأبطال وكأس ألمانيا، حيث يبقى بايرن ميونخ مرشحًا لتجاوز إشبيلية في ربع نهائي المسابقة القارية، ويواجه باير ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا.