لمصافحة كريستيانو رونالدو.. مشجعون يقتحمون ملعب مباراة البرتغال وهولندا (صور)

اقتحم عدد من المشجعين ملعب جنيف في مباراة هولندا والبرتغال، الإثنين، لمصافحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ودخل 3 مشجعين إلى أرضية ملعب المباراة في الدقيقة 62، واتجهوا إلى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لالتقاط الصور التذكارية معه ومصافحته.

وخسر المنتخب البرتغالي 3/0 جاءت جميعها في الشوط الأول.

وقرر مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس إخراج رونالدو في الدقيقة 68.

ويأتي سقوط البرتغال أمام هولندا بعد أيام من فوز بشق الأنفس بنتيجة 2/1 على منتخب مصر، الأمر الذي يثير الشكوك حول قدرة رفقاء كريستيانو رونالدو في التقدم كثيرًا في الكرنفال العالمي.

ويلعب منتخب البرتغالي بطل أوروبا في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا والمغرب وإيران