هدف من باراغواي ينافس على جائزة بوشكاش مبكرًا (فيديو)

أحرز هرنان نوفيك لاعب سيرو بورتينو المنافس في دوري الأضواء في باراغواي هدفًا مذهلًا قد ينال جائزة بوشكاش لأفضل هدف خلال العام 2018.

وتغلب سيرو بورتينو أحد أكثر الأندية شهرة في أمريكا الجنوبية 2/0 على سبورتيفو لوكينو أمس الأحد، لكن الهدف الثاني سجله نوفيك لفت الأنظار بشدة.

تلقى نوفيك تمريرة من زميله بكعبه داخل منطقة الجزاء، وراوغ أحد المدافعين بتمريرة بين قدميه قبل أن يسدد ببراعة نحو الشباك من مدى قريب.

وبدأت الهجمة بتمريرة طويلة نحو الجناح خورخي روخاس، الذي أعادها بكعبه إلى نوفيك ليقوم بدوره بمراوغة المدافع ويسدد في الشباك.

ويحصل على الجائزة صاحب أفضل هدف سواء بين الرجال أو النساء خلال العام، وسبق لكل من زلاتان إبراهيموفيتش ونيمار الفوز بهذه الجائزة.

وتُوج الفرنسي أوليفييه جيرو بهذه الجائزة العام الماضي، بعدما سجل هدفًا رائعًا لفريقه السابق آرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.