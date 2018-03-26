اليويفا يعزز جهود مكافحة التلاعب بنتائج المباريات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليويفا، اليوم الإثنين، أنه وقّع اتفاقًا لتبادل المعلومات مع الاتحاد القاري للأمن الرياضي في محاولة لمواجهة التلاعب بنتائج المباريات.

وينص الاتفاق على أن يتولى اتحاد الأمن الرياضي مساعدة الاتحاد الأوروبي للعبة على كشف محاولات التلاعب بالنتائج من خلال أجهزته المختلفة التي تراقب أنشطة المراهنات المشبوهة حول العالم وتبلّغ عنها.

وقال إيميليو غارسيا مدير لجنة النزاهة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان: “يسعدنا الإعلان عن تعاون اتحاد الأمن الرياضي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل القضاء على التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم”.

“تبادل المعلومات بين طرفين تجمعهما ثقة مشتركة هو مفتاح النجاح في هذه المعركة”.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن هذه المعركة تمثل أولوية واصفًا التلاعب بنتائج المباريات بأنه “مرض يهدد سلامة لعبة كرة القدم”.

وفي إطار سياسة عدم التهاون إزاء التلاعب بنتائج المباريات أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا برنامجًا للكشف عن الاحتيال يراقب أنشطة المراهنات في 32 ألف مباراة تقام بالقارة الأوروبية كل عام.

ويتولى ممثلو لجنة النزاهة في كل اتحاد وطني مهمة التنسيق مع السلطات المحلية، كما يتولى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التنسيق مع شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول).