بايرن ميونخ يوجه صدمة لريال مدريد بشأن ليفاندوفسكي

وجه رئيس نادي بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغيه، رسالة واضحة للأندية التي تسعى لضم روبرت ليفاندوفسكي، لاعب الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت عدة تقارير عن اقتراب اللاعب من الرحيل لنادي ريال مدريد، مع أنباء عن دخول مانشستر يونايتد على خط المفاوضات.

وقال رومينيغيه لمجلة “كيكر سبورت”، اليوم الاثنين: “المهاجم البولندي جزء مهم للفريق، ربما يكون أفضل مهاجم في أوروبا”.

وسجل ليفاندوفسكي 100 هدف في 121 مباراة في الدوري الألماني مع ميونخ، كما أنه يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفاً.

وأفادت تقارير بأن مسؤولي بايرن ميونخ قرروا الأسبوع الماضي أن المهاجم ليس للبيع.

وأضاف رومينيغيه: “الموقف متشابه لعام 2008 عندما رفض بايرن ميونخ السماح لريبيري بالانتقال لتشيلسي، رغم وجود عرض ضخم بأكثر من 80 مليون يورو (98 مليون دولار) من النادي الإنجليزي، من هذا اليوم وفيما بعده تعلم عالم كرة القدم أنه لا يوجد أحد يمكنه شراء لاعباً في بايرن ميونخ يريده النادي”.

واختتم: “بايرن ميونخ سيبدأ التحدث مع ريبيري، وآرين روبن، حول إمكانية تمديد تعاقدهما، كما نفى اهتمام بايرن ميونخ بضم البرازيلي مالكوم”.