حقيقة اعتناق مارسيل شميلزر نجم بروسيا دورتموند الإسلام (فيديو)

AMAZING MOMENT Shalat pertama Marcell dari Dortmund Jerman di Menara 165 Doakan …. Supaya lancar dan disiplin shalat setelah syahadat… Aamiiin…… #aryginanjar #esqtraining

A post shared by Ary Ginanjar Agustian ESQ (@ary.ginanjar) on Mar 16, 2018 at 7:39am PDT