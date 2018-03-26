حقيقة اعتناق مارسيل شميلزر نجم بروسيا دورتموند الإسلام (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن اعتناق لاعب بروسيا دورتموند، مارسيل شميلزر، الدين الإسلامي.

وما دعم هذه الإشاعة هو انتشار فيديو لشخص يُدعى “مارسيل” وهو يعتنق الإسلام على يد أحد الشيوخ في إندونيسيا يُدعى، أري جينانجار، وهو أحد أشهر من يتولون أمر إدخال غير المسلمين إلى الدين في دولة إندونيسيا.

وما عزز الإشاعة ما كتبه الشيخ “أري” عبر حسابه على إنستغرام، قائلًا: “مارسيل من دورتموند في أول صلاة له بعد دخوله الإسلام في المنارة بإندونيسيا، ولم يذكر اسم شميلزر، صاحب الـ30 عاماً، ولو كان لاعب الكرة الشهير وقائد فريق كبير مثل بروسيا دورتموند كان الخبر سينتشر عبر وسائل الإعلام المختلفة.. ولكن بعض المواقع العربية ذكرت أن لاعب دورتموند هو من اعتنق الإسلام وهو ليس صحيحاً على الإطلاق.

وما يؤكد أن الأمر مجرد إشاعة هو أن الفيديو تم نشره رسميًا على إنستغرام الشيخ “أري” يوم الـ 16 من مارس الماضي، ولكن اللاعب خاض مباراة كاملة في النمسا في يوم الـ 15 من مارس، ومباراة كاملة أخرى ضد هانوفر في الدوري الألماني يوم الـ 18؛ ما يجعل من المحال عليه السفر إلى إندونيسيا والعودة مرة أخرى.

ما الدليل الأخير على عدم صدق هذه الرواية هو أنك عندما تشاهد الفيديو ستتعرف على وجه الشخص الذي يدخل الإسلام، وهو ليس بلاعب بوروسيا دورتموند الشهير والذي يلعب مع الفريق الأصفر الغربي منذ عام 2005.