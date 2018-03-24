بالادوس يسجل هدفًا قاتلًا ليقود تشيلي للفوز على السويد (فيديو)

هز ماركوس بالادوس الشباك في الدقيقة الأخيرة ليمنح تشيلي الفوز 2-1 في مباراة ودية على السويد المتأهلة لكأس العالم، في إستاد فريندز، يوم السبت.

وجعل الآلاف من مشجعي تشيلي الموجودين ضمن 48134 مشجعًا في المدرجات، الأجواء تبدو وكأنها سانتياغو وليس ستوكهولم، وأسعدهم أرتورو فيدال بهدفه في الدقيقة 22 بتسديدة جيدة عقب فشل الدفاع السويدي في إبعاد ركلة حرة.

لكن تقدم تشيلي لم يستمر طويلًا، بعدما عادل المهاجم أولا تويفونن النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة التالية، بعد تحرك هجومي رائع قاده الجناح إميل فورزبيرغ.

السويد 1 × 2 تشيلي | أهداف المباراة " ???? pic.twitter.com/cWtRekKXpv — اهداف المباريات HD (@ggol_) March 24, 2018

ولم يقدم الفريقان الكثير في الشوط الثاني، حتى تابع البديل بالادوس كرة مرتدة، ليسكنها الشباك في الدقيقة 90، ويمنح تشيلي بطلة أمريكا الجنوبية، التي لم تتأهل لكأس العالم، الانتصار.

ويتجه فريق المدرب رينالدو رويدا إلى الدنمارك، المتأهلة أيضًا لكأس العالم، لمواجهتها وديًا، يوم الثلاثاء، بينما تلعب السويد في ضيافة رومانيا في لقاء ودي آخر.

وتفتتح السويد مشوارها في كأس العالم ضد كوريا الجنوبية يوم 18 يونيو حزيران، قبل أن تواجه ألمانيا والمكسيك في المجموعة السادسة.