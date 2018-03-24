غياب مولر وأوزيل وتشان عن مباراة ألمانيا والبرازيل الودية

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن المهاجم توماس مولر ولاعبي الوسط مسعود أوزيل وإيمري تشان، سيغيبون عن مباراة البرازيل الودية، يوم الثلاثاء، في برلين.

وشارك مولر، البالغ عمره 28 عامًا، وأوزيل، صانع لعب آرسنال، مع ألمانيا في التعادل 1-1 مع إسبانيا في مباراة قوية أمس الجمعة، وسجل مهاجم بايرن ميونخ هدف التعادل عقب تقدم المنتخب الإسباني عن طريق رودريغو مورينو مبكرًا.

وكتب الاتحاد الألماني في حسابه على تويتر، اليوم السبت: “توماس مولر ومسعود أوزيل لن يسافرا مع الفريق إلى برلين”.

وغاب تشان، البالغ 24 عامًا، عن مباراة إسبانيا بسبب إصابة في الظهر، وعاد إلى ناديه ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لعدم استطاعته التعافي في الوقت المناسب قبل مباراة البرازيل.

وأضاف الاتحاد الألماني: “بعد أن تركته مشاكل الظهر بلا فرصة في اللعب ضد البرازيل، عاد إيمري تشان إلى دياره اليوم”.

وقال الاتحاد الألماني، إن سيباستيان رودي، لاعب وسط بايرن ميونخ، الذي غاب عن مباراة إسبانيا بعد ولادة ابنه يوم الخميس، انضم إلى التشكيلة مرة أخرى.

وتلعب ألمانيا حاملة اللقب، في المجموعة السادسة في كأس العالم في يونيو حزيران، بجانب المكسيك وكوريا الجنوبية والسويد.