لخرقهما القواعد الموضوعة للفريق.. معاقبة نجمي المنتخب الروسي

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم معاقبة نجمي الفريق، رومان نيوشتاتر وكونستانتين راوتش، إثر ارتيادهما أحد الملاهي الليلية، في العاصمة موسكو، عقب المباراة الودية للفريق أمام نظيره البرازيلي (3-0)، مساء أمس الجمعة.

وأوضح الاتحاد الروسي للعبة، أن هذا السلوك من اللاعبين، يخرق القواعد الموضوعة للفريق، ويسيء إلى صورته.

وأشار الاتحاد، اليوم السبت، إلى أن العقوبة تقتصر على الغرامة المالية، لكنه لم يفصح عن قيمتها.

وذكرت وسائل الإعلام أن اللاعبين، توجها إلى الملهى الليلي وسط العاصمة الروسية، عقب المباراة، مشيرةً إلى انتشار مقطع فيديو، يظهران فيه خلال مغادرتهما الملهى.

وقال اللاعبان، في بيان أصدره الاتحاد الروسي: “سنبذل قصارى جهدنا لعدم تكرار هذا الخطأ”.