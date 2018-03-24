بيبي رينا ودي خيا وتير شتيغن ينتقدون كرة كأس العالم.. تعرف على السبب

أبدى بيبي رينا ودافيد دي خيا، حراس مرمى المنتخب الإسباني، وتير شتيغن، حارس منتخب ألمانيا، عدم رضاهم عن كرة كأس العالم روسيا 2018 “Telstar18″، مؤكدين أنها تتطلب تغييرات جديدة.

وكان رينا، حارس نابولي الإيطالي المخضرم، أكثر وضوحًا، مشددًا: “إنها تقوم بأشياء غريبة ولا يمكن السيطرة عليها حين ترتفع، أراهن أننا سنشاهد 35 هدفًا على الأقل من تسديدات بعيدة لأنها لا يمكن التصدي لها”.

كما عبّر دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، عن عدم إعجابه بالكرة وطالب بتغييرات عليها، قائلًا: “من الممكن أن تكون أفضل من هذه التي لعبنا بها”.

ويعتقد الكثير من المهنيين في كرة القدم أنها غريبة جدًا، وجاءت تسديدة توماس مولر التي استقرت في مرمى دي خيا لتزيد من الشكوك حول الكرة، خصوصًا أن حارس مرمى مانشستر يونايتد مشهور بتصدياته الخارقة في إنجلترا.

ولم يخرج تير شتيغن، حارس برشلونة والمنتخب الألماني، عن رأي حراس منتخب إسبانيا، موضحًا: “الكرة يمكن أن تكون أفضل لأنها تتحرك كثيرًا وبسرعة، ويجب أن نعتاد عليها ونحاول السيطرة عليها قبل كأس العالم”.