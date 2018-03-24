مدافع باريس سان جيرمان: إيمري سيغادر بنهاية الموسم

قال مدافع باريس سان جيرمان توماس مونييه في تصريحات صحفية، إن المدرب الإسباني أوناي إيمري لن يستمر في تدريب نادي العاصمة متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية عن مونييه قوله في مؤتمر صحفي، خلال وجوده مع منتخب بلاده بلجيكا: “ستتغير أشياء كثيرة ومن بينها المدرب”.

وخرج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16؛ بعد هزيمته أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في وقت سابق من مارس الجاري.

وتولى إيمري البالغ من العمر 46 عامًا تدريب باريس سان جيرمان صيف العام 2016، وينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وخسر باريس سان جيرمان 3/1 على ملعب سانتياغو برنابيو ثم 2/1 على ملعبه حديقة الأمراء؛ ليودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 بنتيجة إجمالية 5/2، علمًا أنه ودع الموسم المقبل من الدور ذاته عقب الخسارة 6/1 أمام برشلونة في مباراة الإياب، رغم أن الفريق الفرنسي فاز ذهابًا 4/0.