ديشان بعد الخسارة من كولومبيا: فرنسا بلا أنياب

انتقد ديدييه ديشان مدرب فرنسا افتقار لاعبيه للحماس بعدما أهدروا التقدم 2/0 ليخسر الفريق على أرضه 3/2 أمام كولومبيا الليلة الماضية قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق كأس العالم لكرة القدم.

وتقدمت فرنسا 2/0 خلال الشوط الأول بفضل هدفي أوليفييه جيرو وتوماس ليمار، لكن لويس موريل قلص الفارق قبل انتهاء الشوط، ثم سجل رادامل فالكاو وخوان كينتيرو هدفين لكولومبيا بعد الاستراحة.

وقال ديشان: “عانينا كثيرًا. كان المنافس أكثر شراسة وعجزنا عن اللعب بنسق سريع”.

وأضاف “بدأنا بشكل رائع في أول نصف ساعة؛ لكن كولومبيا أعطتنا درسًا في كيفية اللعب بندية وحماس وبدا أننا نلعب بتساهل أحيانًا”.

ويرى ديشان الذي كان قائدًا لفرنسا عندما تُوِّجت بلقبها الوحيد في كأس العالم عام 1998 أن فريقه لم يكن في أفضل حالاته.

وتابع “لا يمكن أن أكون سعيدًا وعجزنا عن تحسين الأداء في الشوط الثاني. افتقدنا التركيز والفاعلية وكنا خلف المنافس اليوم”.

واتفق معه المدافع رفائيل فاران.

وقال لاعب ريال مدريد: “افتقدنا التركيز بعد بداية جيدة ويجب أن نتعلم من الأخطاء”.

وستلتقي فرنسا مع روسيا، التي تستضيف النهائيات، في لقاء ودي آخر في سان بطرسبرغ، يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلعب كولومبيا مع أستراليا.

وتنافس فرنسا في المجموعة الثالثة بكأس العالم بجانب الدانمارك وبيرو وأستراليا.

وستلعب كولومبيا ضد اليابان وبولندا والسنغال ضمن المجموعة الثامنة بالنهائيات.