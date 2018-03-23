البرازيل تكتسح روسيا بثلاثية على ملعب نهائي كأس العالم (فيديو)

نجح منتخب البرازيل بتحقيق فوز عريض على حساب المنتخب الروسي بثلاثة أهداف دون ردٍ في المباراة الودية والتي أُقيمت على ملعب “لوزنيكي”، الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 2018.

وأحرز ميراندا هدف البرازيل الأول في الدقيقة 53، وأضاف فيليب كوتينيو الهدف الثاني للبرازيل من ضربة جزاء في الدقيقة 62، قبل أن يختتم باولينيو أهداف المباراة في الدقيقة 66.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البرازيلي مباراة ودية أخرى خلال الشهر الجاري حيث سيواجه المنتخب الألماني بطل كأس العالم 2014 يوم الثلاثاء المقبل، ويلعب المنتخب الروسي أمام نظيره الفرنسي وديًا مساء نفس اليوم.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الخامسة بالمونديال مع كلٍ من: سويسرا، وصربيا، وكوستاريكا، وتقع روسيا مع كلٍ من منتخب مصر، وأوروغواي، والسعودية.