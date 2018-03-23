سامباولي: ميسي يملك الخبرة لقيادة الأرجنتين للتتويج بكأس العالم

قال خورخي سامباولي مدرب منتخب الأرجنتين إن ليونيل ميسي نجم برشلونة لديه ما يكفي من الخبرة والنضج، لقيادة منتخب بلاده لتحقيق مسيرة ناجحة في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا الصيف المقبل.

وقاد ميسي، الذي سبق له التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، برشلونة لحصد 30 لقبًا محليًا وأوروبيًا، لكنه حتى الآن لم يفز بأي بطولة عالمية كبرى مع منتخب بلاده، عدا الذهبية الأولمبية في دورة بكين في 2008.

وقد خسرت الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة في البرازيل 2014، واحتلت المركز الثاني أيضًا بعد تشيلي في كوبا أمريكا عامي 2015 و2016.

ويعتقد سامباولي أن بوسع ميسي قيادة الفريق لتحقيق خطوة إضافية في روسيا هذه المرة والعودة بكأس البطولة.

وقال سامباولي في مؤتمر صحفي أمس الخميس: “سيكون هذا المنتخب فريق ميسي. فهو اللاعب الأفضل، وهو في مرحلة نضج تمكنه من الاضطلاع بمسؤولية قيادة الفريق، سيكون هذا فريقه”.

وكان ميسي الهداف التاريخي لناديه ومنتخب بلاده قد أعلن اعتزال اللعب على المستوى الدولي بعد الهزيمة أمام تشيلي في 2016، لكنه عاد عن قراره بعد ذلك.

ومن جهة أخرى سيغيب سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي عن المباراة الودية المقبلة لمنتخب الأرجنتين أمام نظيره الايطالي اليوم الجمعة بسبب إصابة في الركبة، لكنه ربما يشارك في مواجهة إسبانيا في الأسبوع المقبل.

وقال سامباولي الذي يرى أن المواجهتين الوديتين ستكشفان عن قوة فريقه قبل النهائيات “.. من الواضح أن أغويرو سيغيب عن المباراة الأولى وسنرى إن كان سيشارك في المباراة الثانية أم لا”.

وستبدأ الأرجنتين التي تُوجت بكأس العالم مرتين مسيرتها في البطولة العالمية بمواجهة أيسلندا ضمن المجموعة الرابعة في 16 يونيو المقبل، قبل أن تلتقي لاحقًا مع كرواتيا ونيجيريا.