مدرب البرازيل: كوستا لا يستطيع تعويض غياب نيمار

أقر المدير الفني لمنتخب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي ‘تيتي’، بأن نيمار، الذي يغيب عن الملاعب حتى مايو/ أيار المقبل، بسبب إصابة في الكاحل، لاعب “لا بديل له”.

وقال تيتي خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة روسيا الودية على ملعب “لوجنيكي” استعدادًا للمونديال الروسي الصيف المقبل: “نيمار لاعب لا بديل له، دوغلاس كوستا لا يمكن أن يحل محل نيمار، لكن نيمار يمكن أن يحل محل دوغلاس كوستا”.

وأكد تيتي أنه على الرغم من “الأهمية الكبيرة” التي يمثلها نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن قوة البرازيل تكمن في “اللعب الجماعي”.

وشدد على أن جميع لاعبي “السيليساو” يجب أن يتحلوا بالقيادة وتحمل المسؤولية: “القائد يجب أن يوازن بين القلب والعقل، لا يمكننا الاعتماد فقط على أحاسيسنا”.

ولهذا، أكد تيتي على أهمية عملية تدوير شارة القيادة بين لاعبي المنتخب، والتي سيحملها حارس روما الإيطالي، أليسون، خلال مباراة الغد.

وكشف مدرب بطل العالم (خمس مرات) مسبقًا عن الشيء الوحيد الأكيد حاليًا، وهو امتلاكهم لـ”خط وسط قوي للغاية”، وسيكون عناصره جاهزين على المستويين البدني والفني.

وأضاف بأنه لن يكتفي بمتابعة أداء اللاعبين مع المنتخب فقط، بل أيضًا مع أنديتهم، وهو أمر اعتبره أساسيًا في اختياراته للمونديال، في الوقت الذي كشف فيه عن غياب ماركينيوس، مدافع الـ(بي إس جي)، عن مباراة الغد؛ بسبب إصابة عضلية، بينما سيلعب بثنائي ارتكاز من تياغو سيلفا وجواو ميراندا.