مدرب البرتغال: سنكافح بكل قوة للتتويج بلقب مونديال روسيا 2018

قال فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، اليوم الخميس، إن منتخب بلاده سيكافح بكل قوة للتتويج بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

وفي تصريح صحفي، أكد سانتوس “رغم أن منتخب بلادي ليس من المرشحين بقوة للمنافسة على الكأس، إلا أننا سنسعى لتحقيق هدف يعتبر بمثابة الحلم وهو المنافسة على اللقب العالمي، لذا فإننا سنقاتل للتتويج به”.

وبشأن قائد الفريق كريستيانو رونالدو، أشار إلى أن “رونالدو سيبقى أفضل لاعب في العالم فهو مهم جدًا لمنتخب بلادي”.

وتطرّق في حديثه للمباريات الودية، حيث أوضح قائلًا “أخبرت اللاعبين أن عليهم الاستمتاع بالمرحلة وبالمباريات التي سيلعبونها، تلك الفترة لن تكون للاختبار بل من أجل تقديم كل ما لديهم”.

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره المصري وديًا غدًا الجمعة في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم.

ويلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران.