رئيس ريال مدريد يفسر أسباب استفسار رونالدو عن الحياة في الصين

نظم إستيبان غرانيرو لاعب إسبانيول برشلونة واللاعب السابق لريال مدريد حفلًا بمدريد لمؤسسته الخيرية التي تعني بالأطفال المصابين بمرض السرطان، وكان من بين الحضور فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وسأل الرئيس الملكي عن تصريحات المدرب البرازيلي سكولاري وعلاقتها برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للصين :”حين يكون لديك صديق في الصين عن ماذا يمكن أن تسأله في حياته؟ بالتأكيد لن تسأله عن الحياة في أندونسيا مثلا.”

واستغل استيبان غانيرو الفرصة للحديث عن زميله السابق في ريال سوسيداد الفرنسي أنطوان غريزمان قائلًا :” إنه لاعب جيد، الأمر لا يعتمد علي لكي يلعب في ريال مدريد أتمنى له الأفضل دائمًا.”

وتمنى غرانيرو فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا.