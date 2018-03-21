بولت يتألق في مباراة الأساطير مع مارادونا ومورينيو (فيديو)

حقق يوسين بولت حلمه بالتدريب تحت قيادة جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد خلال مباراة ودية جمعت أساطير كرة القدم بعنوان مباراة “هوبلوت” للصداقة بمشاركة دييغو أرماندو مارادونا، وجياني إنفانتينو رئيس “الفيفا”.

وحصل العداء الأسطوري القادم من جامايكا على فرصة ارتداء حذاء، والذهاب إلى أرض الملعب مع عدد من عظماء كرة القدم تحت إشراف مورينيو.

وشارك بولت في مباراة ودية للكرة الخماسية، إلى جوار أساطير كبار مثل مارسيل ديسييه، وباتريك كلويفرت، وداميان دوف في مدينة بازل السويسرية.

وتفوق بولت الفائز بثماني ذهبيات أولمبية، وحامل الرقم القياسي العالمي لسباقي 100 و200 متر عدو، بالتعاون مع مورينيو على فريق مارادونا.

وشارك في فريق مارادونا البرازيلي روبرتو كارلوس، وديفيد تريزيغيه، وماركو ماتيرازي، وهيرنان كريسبو.

ورغم مشاركة مارادونا بنفسه في المباراة في الشوط الثاني إلا أنه لم ينجح في اقتناص الفوز لفريقه ، لذلك اعترف ملك سباقات السرعة أنه حقق حلمه قائلًا”كان الأمر رائعًا بالنسبة لي. يمكنك رؤية مهارات هؤلاء الأساطير. كان ذلك وقتًا ممتعًا، ويسرني أن أكون هنا”.

وقال مورينيو عن بولت “عندما كنت استمع له وهو يتحدث عن كرة القدم كنت أعتقد أن الأمر مضحكًا. مثل الطفل الذي لديه رغبة في لعب كرة القدم. لكنني لا أعتقد ذلك على الإطلاق. ربما فقدت كرة القدم موهبة في ألعاب القوى”.