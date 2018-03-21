“فيفا” يحذّر روسيا من التأخر في بناء ملعب “سامارا”

حذّر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من عدم اكتمال أعمال البناء في ملعب سامارا، قبل استضافة مباريات بكأس العالم في روسيا، والتي تنطلق في 14 يونيو /حزيران المقبل.

وقبل أقل من 3 أشهر على استضافة الملعب، الذي يسع 45 ألف متفرج، مباراة بالمجموعة الخامسة بين كوستاريكا وصربيا، لم يتم الانتهاء من تجهيز أرضية الإستاد.

وواجهت أعمال البناء في إستاد سامارا، وهو واحد من 12 ملعبًا ستقام عليها مباريات بكأس العالم هذا العام، العديد من المشاكل في الأشهر الأخيرة، ما وضع السلطات تحت ضغط شديد لتسليم ملعب جاهز لاستضافة الحدث.

وقال مدير المسابقات في “فيفا”، كولن سميث، للصحفيين بمقر الإستاد، اليوم الأربعاء: “خلال تنفيذ المشروع تحدثنا عن وجود تأخير ولا يزال التأخير مستمرًا، هناك الكثير من التقدم والكثير من العمل المطلوب أيضًا”.

وأضاف سميث أن “الدعم والالتزام الكامل” من السلطات الروسية والشركة المسؤولة عن المشروع كان ضروريًا؛ لإتمام التجهيزات بنهاية أبريل /نيسان، كما كان مخططًا في البداية.

وتابع: “كنا نتوقع تقدمًا أكبر في هذا الصدد، لكن من المهم لنا إتمام التجهيزات في الموعد المحدد وبعدها يمكننا استخدام الإستاد”.

وسيستضيف الإستاد مباريات بدور المجموعات، ومنها مواجهة بين روسيا صاحبة الضيافة وأوروغواي، بجانب مباراة في دور الـ16 وأخرى بدور الثمانية.

وأقرت الشركة المسؤولة عن أعمال البناء، في أغسطس /آب الماضي، بوجود تأخير 30 يومًا عن الجدول المحدد.

وتستضيف روسيا النهائيات في 12 ملعبًا داخل 11 مدينة، منها موسكو وسان بطرسبرغ وكازان وسوتشي.