أوبرا وينفري تنصح ميسي قبل كأس العالم.. فماذا قالت؟ (فيديو)

أبدت مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، دعمها ومساندتها للنجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، خلال مشاركته المقبلة في كأس العالم في روسيا ووجهت له عدة نصائح.

ويحلم ميسي بقيادة منتخب بلاده للقب كأس العالم بعد الخسارة في ثلاثة نهائيات لبطولات كبرى، حيث خسرت الأرجنتين مرتين أمام تشيلي في نهائي كأس كوبا أمريكا 2015 و2016 وأمام ألمانيا في نهائي كأس العالم 2014.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أجابت أوبرا على سؤال للمذيعة الأرجنتينية باربي سايمونز بشأن نصيحتها لميسي قبل المونديال، قائلة: “ميسي أنت تعرف ما أقوله بالفعل.. أنت تجد القوة بداخلك.. كل ما يمكنني قوله لك هو أنه يجب أن تكون مقاتلًا”.

وقالت الممثلة الأمريكية ريز ويذرسبون، التي كانت تجلس إلى جوار أوبرا خلال المقابلة، إن ميسي النجم المفضل لنجلها.

وتصدر ميسي، البالغ 30 عامًا، قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 25 هدفًا وهو هداف المسابقة عبر العصور أيضًا. ويعد ميسي أيضًا الهداف الأبرز في تاريخ برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وسجل اللاعب الأرجنتيني 539 هدفًا مع برشلونة بجميع المسابقات و61 هدفًا مع المنتخب الوطني.