بوب حارس بيرنلي يفرض اسمه لحراسة مرمى إنجلترا في كأس العالم

برز اسم نيك بوب، حارس بيرنلي، ليصبح أحدث المرشحين لحراسة مرمى إنجلترا في كأس العالم هذا العام، وقال اليوم الثلاثاء، إنه يبذل قصارى جهده لحجز مكانه بالتشكيلة المتجهة إلى روسيا.

وانضم بوب لأول مرة إلى تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت، بعدما تألق في غياب توم هيتون حارس بيرنلي الأول الذي خضع لجراحة في الكتف في سبتمبر أيلول الماضي.

وتراجع مستوى حارس إنجلترا الأساسي جو هارت الذي خرج من حسابات وست هام يونايتد، وبينما تقدم عليه جاك باتلاند وجوردان بيكفورد حارسي ستوك سيتي وإيفرتون في ترتيب الحراس اكتسب بوب الكثير من المعجبين بقدراته.

وستلعب إنجلترا ضد هولندا يوم الجمعة، ثم تواجه إيطاليا يوم الثلاثاء المقبل، وسيراقب ساوثغيت لاعبيه لتكوين فكرة بشأن تشكيلته في كأس العالم.

وقال بوب، البالغ 25 عامًا، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: “تعين عليّ تطوير مستواي وجئت إلى هنا للاستمتاع وإظهار قدراتي، في كرة القدم يجب أن تكون متعطشا”.

وأضاف: “يوجد حارس واحد فقط سيشغل المركز في كأس العالم، وأمامي ثماني مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز وسأبذل قصارى جهدي”.

وتابع بوب الذي أعاره تشارلتون أثليتيك إلى أندية مغمورة وبدرجات أدنى قبل أن يلفت أنظار بيرنلي للتعاقد معه في 2016: “الأمور تتغير بسرعة كبيرة في كرة القدم وأتمنى أن أكون حارس إنجلترا الأول وهذا شرف كبير”.

وحافظ بوب على نظافة شباكه في مرات أكثر واستقبل أهدافًا أقل من منافسيه الثلاثة بتشكيلة ساوثغيت، إذ لم تهتز شباكه في عشر مباريات من إجمالي 27 بالدوري الممتاز.