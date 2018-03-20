قائد منتخب بيرو يحاول إلغاء عقوبة “كاس” و”فيفا” للمشاركة بالمونديال

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى قائد فريق منتخب بيرو باولو غيريرو نهاية شهر إبريل/ نيسان المقبل، في إطار محاولات اللاعب لإلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة عليه، من أجل أن يتمكن من المشاركة في بطولة كأس العالم.

ووفقًا لموقع المحكمة الرياضية على شبكة الإنترنت، “سيتم الاستماع إلى باولو غيريرو نهاية الشهر المقبل، للتعرف منه على حقيقة تناوله منشطات”.

ويسعى غيريرو إلى إلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” والمحكمة الرياضية بعدما ثبت تعاطيه المنشطات، حتى تتسنى له المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا.

وتم إيقاف غيريرو منذ شهور، بعدما أثبتت التحاليل التي أجريت عليه عقب مباراة بيرو والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية، عن إيجابية العينة ليقرر الاتحاد الدولي إيقافه وغيابه عن المونديال.

وأضاف بيان “الفيفا” وقتها أنه ثبت تعاطي اللاعب للكوكايين، وهي مادة محظورة ومدرجة في قائمة المحظورات التي أعلنت عنها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأوضح “فيفا”، أن قرار الإيقاف شامل مبارياته مع منتخب بلاده ومع ناديه، وتم إخطار مسؤولي اتحاد بيرو لكرة القدم، بالعقوبة المفروضة على غيريرو، حيث سيتم تنفيذ القرار بداية من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 ولمدة عام.

وبعدها أعلن محامي غيريرو، منذ شهور تخفيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقوبة إيقاف موكله من عام إلى 6 أشهر.