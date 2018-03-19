استدعاء نجل الأسطورة جورج وياه للعب مع المنتخب الأمريكي

وجّه مدرب منتخب أمريكا الدعوة للاعب باريس سان جيرمان الشاب المهاجم تيموتي وياه، ابن الأسطورة جورج وياه، رئيس ليبيريا الحالي، ليلعب لأول مرة للمنتخب الأول بعدما شارك سابقًا برفقة الفئات الصغرى.

ورغم كون والده يتحمل مسؤولية رئاسة ليبيريا، لكن نجله اختار اللعب للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت لديه أيضًا فرصة للعب لمنتخب فرنسا لامتلاكه الجنسية الفرنسية.

وولد تيموتي وياه في نيويورك وحصل على الجنسية الأمريكية بسبب ولادته في البلد، ولعب للمنتخبات الصغرى للولايات المتحدة الأمريكية، لكن قرار اللعب للمنتخب الأول اتخده مؤخرًا رغم كون والده فاز في انتخابات الرئاسة في ليبيريا.

وشارك تيموتي وياه، البالغ 18 عامًا، برفقة الفريق الأول لباريس سان جيرمان مدة 34 دقيقة في لقاءي تروا وميتز.

ويواجه منتخب أمريكا، نظيره باراغواي اللذان يغيبان عن مونديال روسيا المقبل يوم الـ27 من أذار/مارس في لقاء ودي.