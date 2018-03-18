لايبزيغ يحقق أول فوز في تاريخه على بايرن ميونخ

حقق لايبزيغ فوزه الأول في تاريخه على منافسه بايرن ميونخ، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الألماني.

وسجل هدفي لايبزيغ كل من نابي كيتا في الدقيقة 37، وتيمو فيرنر في الدقيقة 56، في حين سجل هدف بايرن ميونخ الوحيد ساندرو فاغنر في الدقيقة الثانية عشرة.

ورفع الفوز رصيد لايبزيغ إلى 43 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 66 نقطة، لكنه ظل في الصدارة.

وافتتح ساندرو فاغنر التسجيل للفريق البافاري برأسية رائعة في الدقيقة 12، مستغلًا تمريرة عرضية من الكولومبي جيمس رودريغيز من الجهة اليمنى.

وأدرك نابي كيتا التعادل للايبزيغ في الدقيقة 37، بعد ارتباك واضح في دفاع بايرن ميونخ.

وتقدم فيرنر للايبزيغ في الدقيقة 56، بعدما تسلم تمريرة بينية رائعة من نابي كيتا، قبل أن يودعها الشباك.

وهذا أول فوز للايبزيغ على بايرن ميونخ في التاريخ، وأول خسارة لبايرن ميونخ في الدوري الألماني تحت قيادة يوب هاينكس، منذ عودته لتولي تدريب الفريق خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي في سبتمبر الماضي.