باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على نيس ويقترب من التتويج بلقب الدوري الفرنسي

قلب باريس سان جيرمان الطاولة على مضيفه نيس وتغلب عليه 2/1، اليوم الأحد، في الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي.

وبادر نيس إلى التسجيل أولًا عبر لاعبه آلان سانت ماكسيمين في الدقيقة 17، ثم عادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 21 عبر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، في حين سجل البرازيلي داني ألفيس هدف الفوز في الدقيقة 82.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 83 نقطة في الصدارة متقدمًا بـ 17 نقطة عن وصيفه موناكو الذي لعب مباراة أقل، في حين تجمد رصيد نيس عند 42 نقطة في المركز الثامن.

وجاء هدف التقدم لنيس بعد تمريرة رائعة من الحسن بلي، إلى آلان سانت ماكسيمين الذي سجل هدفًا رائعًا.

لم يتأخر رد باريس كثيرًا، بعدما سجل دي ماريا بعد محاولات مميزة من اللاعب الأرجنتيني انتهت بمحاولة خطيرة حولها دي ماريا إلى الشباك في الدقيقة 21.

ونجح الظهير البرازيلي داني ألفيس في تسجيل هدف رائع أيضًا من كرة عرضية حولها داخل الشباك في الدقيقة 82 بضربة رأس.