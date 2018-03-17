شالكه يفوز على فولفسبورغ وهامبورغ يقترب من الهبوط للمرة الأولى بالدوري الألماني

احتاج شالكه إلى هدف من روبن كنوخه بالخطأ في مرمى فريقه فولفسبورغ في الدقيقة 86 ليفوز 1-صفر ويحكم قبضته على المركز الثاني ويؤجل احتفالات بايرن ميونخ، متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني، إلى الجولة التالية على الأقل.

وعلى الجانب الآخر من الترتيب اقترب هامبورغ من الهبوط للمرة الأولى في تاريخه بعد هزيمته اليوم السبت 2-1 أمام ضيفه هيرتا برلين ليستمر في المركز 17.

وأرسل البديل بريل إيمبولو لاعب شالكه تمريرة داخل منطقة الجزاء حولها كنوخه داخل مرماه ليرفع الفريق الزائر رصيده إلى 49 نقطة قبل سبع مباريات من النهاية.

وقبل ذلك بعشر دقائق تصدى رالف فارمان حارس شالكه لركلة جزاء ليحافظ على آمال فريقه في المباراة.

ويملك بايرن، الذي يحل ضيفًا على رازن بال شبورت لايبزيغ، غدًا الأحد، 66 نقطة لكن احتفالاته باللقب ستتأجل أسبوعين على الأقل إذ ستتوقف البطولة بسبب فترة المباريات الدولية.

ويستضيف بروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة نظيره هانوفر، غدًا الأحد.

ويتأخر هامبورغ، وهو الفريق الوحيد الذي شارك في جميع نسخ دوري الدرجة الأولى منذ انطلاقه في 1963، بسبع نقاط عن المركز 16 المؤهل لملحق الصعود الذي يحتله ماينتس قبل سبع جولات على النهاية.

وانتصر هامبورغ في أربع مباريات فقط هذا الموسم.

وبدا أن الأمور ستسير على ما يرام لبطل أوروبا السابق ومدربه الجديد كريستيان تيتس عندما منحه دوغلاس سانتوس التقدم في الدقيقة 25.

لكن هيرتا رد بهدفين في سبع دقائق في الشوط الثاني عبر فالنتينو لازارو وسالومون كالو ليخطف النقاط الثلاث.

وعزز آينتراخت فرانكفورت آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل عندما انتصر 3-صفر على ماينتس ليتقدم للمركز الرابع برصيد 45 نقطة.