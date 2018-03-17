عودة مفاجئة ليايا توريه لصفوف منتخب كوت ديفوار

سيعود يايا توريه، لاعب وسط مانشستر سيتي، والذي سيكمل 35 عامًا في مايو أيار المقبل، للعب الدولي بعد أكثر من 3 سنوات منذ آخر مباراة خاضها مع منتخب بلاده، عقب ضمه لتشكيلة الفريق لخوض مباراتين وديتين في فرنسا، الأسبوع المقبل.

وابتعد توريه عن المباريات الدولية منذ قيادته كوت ديفوار للقب كأس الأمم الأفريقية في أوائل عام 2015، لكنه أصدر إعلانًا مفاجئًا في ديسمبر كانون الأول الماضي، قال فيه إنه يريد العودة على الرغم من فشل البلاد في بلوغ نهائيات كأس العالم.

كما ضم إبراهيم كمارا، المدرب المؤقت لكوت ديفوار، إيريك بيلي، لاعب مانشستر يونايتد، وويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، وهما عائدان من الإصابة، لتشكيلة تضم 24 لاعبًا لمواجهة توغو في 24 مارس آذار ومولدوفا بعدها بثلاثة أيام، وستقام المباراتان في مدينة بوفيه الفرنسية.