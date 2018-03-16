ميركل تستبعد مقاطعة كأس العالم 2018 في روسيا بسبب هجوم سكريبال

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الأولوية بالنسبة لقادة الاتحاد الأوروبي الذين يناقشون الهجوم بغاز أعصاب على عميل روسي سابق في بريطانيا، لن تكون بحث احتمال مقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها روسيا.

وقبل قمة لزعماء التكتل سيطرح فيها الهجوم على الجاسوس السابق سيرغي سكريبال للنقاش، قالت ميركل إن التركيز في المناقشات سينصب على ضرورة الحصول على توضيح بشأن ما حدث في الهجوم الذي أصيب فيه الجاسوس وابنته وشرطي.

وقال رئيس الوزراء السويدي شتيفان لوفين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل اليوم، إنه متفق مع ضرورة أن تقدم موسكو توضيحًا بشأن الهجوم.