لاعبون إسرائيليون يعتدون جنسيًا على امرأة فاقدة الوعي

ظهر لاعب كرة قدم إسرائيلي شهير في مقطع فيديو أثناء ممارسته أفعال جنسية بحق إمرأة عارية يبدو أنها فاقدة للوعي، بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكشفت مصادر أن اللاعب هو “أنتوني فارين” وظهر معه في الفيديو ثلاثة من زملائه السابقين.

ونوهت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الفيديو تم تصويره منذ عدة سنوات عندما كان اللاعب في فريق مختلف عن الفريق الذي يلعب فيه حاليًا “بيتار القدس”، ولكن بدأ تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس.

وقال اللاعب لموقع “ماكو نيوز”: “لقد أخطأت. حدث ذلك مرة واحدة فقط ولن يتكرر ثانيةً. سوف أعيش بالعار والإهانة طول حياتي. وأولئك الذين يعرفونني يعلمون أن ذلك بعيدًا عن شخصيتي.”

ووصف صحافيون إسرائيليون الفيديو بالصعب مشاهدته، لأنه يبدو كمحاولة متعمدة لإذلال المرأة.

ومنذ انتشار مقطع الفيديو، قام اللاعب بإغلاق هاتفه المحمول وشوهد أثناء مغادرته المنزل للتدريب.

رغم تلك الفضيحة، وصفه أحد زملائه في الفريق بالرجل الصالح فيما قرر اتحاد كرة القدم الإسرائيلي عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، مكتفيًا بترك القضية في يد السلطات القضائية.

ووفقًا لموقع “ماكو نيوز”، فإن لاعبين آخرين ظهرا في الفيديو واللذان لا يزالا يلعبان لأندية كبيرة بإسرائيل، وليس واضحًا ما إذا كانت فرقهما على علم بالفيديو أم لا.