ألكسندر باتو يغازل ممثلة صينية حسناء أمام الملايين (صور)

احتفل نجم كرة القدم البرازيلي ألكسندر باتو بفوز فريقه تيانغين قوانغيان على ضيفه تشنبوك الكوري الجنوبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في دوري أبطال آسيا، بتقديم عرض زواج أو ارتباط بالممثلة الصينية الحسناء ديلبرا ديلمارات.

وحمل مهاجم ميلان السابق البالغ عمره (28 عامًا) وزملاؤه ملصقًا يُظهر صورتين: واحدة له وأخرى لديلمارات، بينما كانت جماهير تيانغين تردد اسم الممثلة الحسناء.

وكان مكتوبًا على الصورة، التي لم يُعرف من أعدها، أن باتو كان يلعب بشكل جيد؛ لأن ديلمارات كانت تشاهد المباراة من الملعب.

وعقب هذه الواقعة تلقت ديلمارات كمًا هائلًا من التعليقات على “ويبو” وهو ما يعادل موقع تويتر لكن في الصين، حيث لديها ما يقرب من 40 مليون متابع وحثتها هذه الجماهير للرد على باتو بنفس الطريقة.

ولم تستجب ديلمارات (25 عامًا) وهي ممثلة تلفزيونية وأفلام شهيرة، وتقول تقارير إنها غير مستعد حاليًا للرد على عرض باتو.

وأرسل باتو الأسبوع الماضي، الذي أعاد اكتشاف نفسه في الصين، رسالة عبر ويبو إلى ديلمارات بالصينية: “لا يمكنني أن أنسى أنك واحدة من أجمل الصينيات”.

وبذلت جماهير تيانغين التي تابعت فوز فريقها بهدفين، عبر باتو والمهاجم الفرنسي أنتوني موديست، قصارى جهدهم لمساعدة الدولي البرازيلي السابق.

وكتب المشجعون عبر ويبو إلى الممثلة الحسناء يحثونها على الاستجابة لباتو، حيث قال أحدهم: “هل رأيتي أداء باتو؟”.

وفي الوقت ذاته، انتقد البعض تصرفات باتو نظرًا لأن الممثلة الحسناء تنحدر من شينجيانغ المسلمة في الصين، حيث قال يو يويانغ، وهو مراسل في مجلة أورينت للرياضة على موقع ويبو: إن سلوك باتو غير مناسب، “إنه أمر مثير للجدل وليس له علاقة بكرة القدم”.

ويحتل تيانغين المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف تشنبوك بسبع نقاط من أربع مباريات، بينما حصد الفريق الكوري تسع نقاط.