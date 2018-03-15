شيكاغو تخرج من سباق محتمل لاستضافة مباريات بكأس العالم 2026

انضمت شيكاغو إلى فانكوفر في الانسحاب من فرصة محتملة لتكون من المدن المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026، ضمن ملف مشترك يضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبررت ذلك بغموض حول التكلفة وعدم مرونة الاتحاد الدولي (الفيفا).

وقال رام إيمانويل، رئيس بلدية شيكاغو، في بيان: “لم يقدم الفيفا القدر المطلوب من الحقائق أمام قضايا كبيرة مجهولة تضع مدينتنا ودافعي الضرائب في خطر”.

وأضاف: “عدم الثقة من جانب دافعي الضرائب بجانب افتقار الفيفا للمرونة، وعدم الرغبة في التفاوض، كانت مؤشرات واضحة على أن العرض لا يتناسب مع أفضل مصالح شيكاغو”.

وعبّر إقليم كولومبيا البريطانية في كندا عن مخاوف من النفقات أيضًا بشأن استضافة فانكوفر للحدث.

وكان استاد سولدغر فيلد في شيكاغو ضمن 32 ملعبًا محتملًا لاستضافة مباريات كأس العالم في قائمة نشرتها اللجنة المسؤولة عن العرض الثلاثي العام الماضي، وسبق للاستاد استضافة مباراة افتتاح كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة إضافة إلى 4 مباريات أخرى في المسابقة.

ومن المتوقع أن يعلن مسؤولون عن القائمة النهائية للملاعب المحتملة لاستضافة مباريات لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

ويعد المغرب المنافس الوحيد لهذا العرض الثلاثي.

وسيصوت الفيفا لإعلان العرض الفائز خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم 13 يونيو المقبل.