موعد قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفوز كبير لبرشلونة على ضيفه تشيلسي بثلاثية نظيف في إياب دور الستة عشر بعدما تعادل الفريقان بهدف لكل فريق في لندن ليصبح النادي الكتالوني ثامن المتأهلين للدور المقبل.

وتأهلت أندية ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية من إسبانيا وليفربول مانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس وروما الإيطاليين وبايرن ميونخ الألماني وكانت المفاجأة خروج مانشستر يونايتد أمام إشبيلية، بينما لا يعد تأهل ريال مدريد حامل اللقب على حساب باريس سان جيرمان مفاجأة.

توقيت القرعة

وبعد اكتمال الأندية المتأهلة لدور الثمانية ستجرى قرعة الدور المقبل في مدينة نيون السويسرية، حيث مقر الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة المقبل، الموافق السادس عشر من آذار/مارس في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والواحدة بتوقيت القاهرة و12 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا.

القنوات الناقلة

ستنقل قناة BEIN SPORT الإخبارية المفتوحة مراسم إجراء القرعة وكذلك قرعة الدوري الأوروبي الذي سيكتمل عقد أنديته يوم الخميس بإقامة مباريات الإياب لدور الستة عشر مباشرة وحصريًا على النايل سات، ويمكنكم متابعة القناة بشكل مفتوح.

نظام القرعة

ينص نظام قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على إمكانية لعب أيّ فريق مع فريق آخر (قرعة مفتوحة)، إذ لن يكون مفاجئًا أنّ نشاهد التقاء طرفيين من نفس البلد كأن يواجه مانشستر سيتي مواطنه ليفربول أو يستمتع العالم بكلاسيكو إسباني أوروبي جديد بين ريال مدريد وبرشلونة.

إذ ألغيت قواعد قرعة الدور السابق التي منعت مواجهة فريقين من البلد نفسه أو أصحاب الصدارة مع بعضهما البعض وحتى أصحاب المركز الثاني إضافة إلى المتصدر ووصيفه من ذات المجموعة.

وتلعب مباريات الذهاب في دور الثمانية في الثالث والرابع من أبريل/ نيسان المقبل والعودة في العاشر والحادي عشر من الشهر نفسه.

وسيجرى نهائي دوري الأبطال في السادس والعشرين من مايو/آيار المقبل في العاصمة الأوكرانية كييف.