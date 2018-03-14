ما علاقة عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ بعالم كرة القدم ومنتخب إنجلترا؟

فقد العالم اليوم العالم الفيزيائي البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ عن 76 عامًا، مخلفًا وراءه عدةَ نظريات فيزيائية شهيرة، وعددًا كبيرًا من الدراسات العلمية، رغم معاناته من الإعاقة، منذ كان عمره 21 عامًا.

وبعيدًا عن إسهاماته العلمية، فالعالم البريطاني الشهير دخل عالم كرة القدم مرتين، من خلال مساهمته في دراسة حظوظ إنجلترا للفوز بكأس العالم 2014، ودراسة الطريقة المثالية لتسجيل ضربات الجزاء.

ودرس العالم البريطاني حظوظ منتخب إنجلترا في مونديال البرازيل لصالح بعض شركات المراهنات، حيث أكد على عدة عوامل من بينها الطقس، وبعد البلد عن أوروبا والحكام، والتي كانت كلها ضد المنتخب الإنجليزي، لكنه بالمقابل طالب بلعب المنتخب بقميص لونه أحمر وخطة 4-3-3.

وخرج المنتخب الإنجليزي من الدور الأول بهزيمتين وتعادل في إشارة لصحة توقعاته بكون أغلب العوامل ضد المنتخب الإنجليزي.

كما درس هوكينغ ضربات الجزاء، وأكّد أن اللاعب الذي يسدد الكرة مرتفعة ويذهب لاتجاه تنفيدها بسرعة ينجح في التسجيل، لكنه في النهاية اعتبر ساخرًا أن كرة القدم ستبقى المجال الأبعد عن العلوم التقنية؛ لكونها لا تستند على منطق نهائيًا.

وتلقى الأسود الثلاثة هزيمة في المباراة الافتتاحية أمام إيطاليا بهدفين لهدف، وهي نفس النتيجة التي تكررت أمام أوروغواي ثم التعادل السلبي أخيرًا أمام كوستاريكا.

المفاجأة تحققت وتأهل منتخبا أوروغواي وكوستاريكا، وخرجت إيطاليا وإنجلترا.