رئيس “فيفا” يعد بقوانين صارمة لضبط سوق انتقالات اللاعبين

أعلن السويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه ينتظر إقرار “قواعد واضحة وصارمة للغاية” لتعزيز الشفافية في صفقات انتقال اللاعبين.

وأوضح إنفانتينو، بعد انتهاء الجلسة الأخيرة للجولة الثانية من القمم التنفيذية لفيفا في العاصمة البيروفية ليما، أن هذه التدابير “لن تقابل بترحيب الجميع”.

وأعرب رئيس “فيفا” عن أسفه لعدم وجود هذه القواعد حتى الآن، مشيراً إلى أنها لا تزال مطروحة للنقاش في الاتحاد الدولي للعبة.

وتابع: “لم نتوصل بعد إلى استنتاج.. هي موضوعات معقدة للغاية، ونريد أن نأخذ قرارات، خاصة ما يحمي الأندية التي تدرب لاعبين”.

وأوضح: “المال ليس مشكلة في حد ذاته إذا تم استخدامه بشكل شفاف وصحيح”.

وأكد إنفانتينو شفافية حسابات “فيفا” خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن عزمه “العمل من أجل كرة القدم”.

ودافع أعلى مسؤول في “فيفا” عن خاصية “التحكيم عبر الفيديو” التي ستطبق في مونديال روسيا 2018، لأنها تسمح للحكم بالتيقن من القرارات بنسبة تصل إلى 99%، في حال وجود جدل.

وقال إنفانتينو، إن الخاصية لن تحل المشكلات بنسبة 100%، لكنها “ستساعد الحكام على عدم ارتكاب أخطاء صاخبة”.

وتنظم القمم التنفيذية لفيفا منذ 2016 كمبادرة تستهدف توفير منصة للحوار، ومشاركة أكبر في القرارات الإستراتيجية من جانب الاتحادات الـ211 الأعضاء في المؤسسة الكروية.