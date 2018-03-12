نيمار “المصاب” يحضر عيد ميلاد شقيقته رافيلا

حقق نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مبتغاه بحضور عيد ميلاد شقيقته رافيلا الـ 22 في حفل بهيج في قصر العائلة في مانغاراتيبا بالبرازيل أمس الأحد.

وتكرر حضور النجم البرازيلي عيد ميلاد شقيقه خلال الأعوام الماضية والذي يتصادف منتصف الموسم لكن من حسن حظه أنه يقيم حاليًا في البرازيل للتعافي من الإصابة بكسر في مشط قدمه وخضوعه لجراحة الأسبوع الماضي.

ورغم أن الحفل كان أكثر رسمية مقارنة بحفلات الأعوام الماضية وذلك ما أظهرته الصور.

وتحتفل رافيلا سنويًا بعيد ميلادها في 11 مارس وحضر نيمار الحفل للعام الرابع على التوالي، حيث تم إيقافه موسم 2014/2015والموسم التالي قبل 11 مارس وفي الموسم الماضي أُصيب وكذلك الموسم الحالي في الفترة نفسها ما يثير الشكوك بشأن توقيت الإصابة.