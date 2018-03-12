أردا توران يعقد قرانه والرئيس التركي أردوغان شاهد على الزواج (صور)

أعلن أردا توران، لاعب نادي برشلونة السابق والذي انتقل مؤخرًا إلى باشاك شهير التركي، عقد قرانه، أمس الأحد، على صديقته أصلهان، بعد علاقة دامت لمدة 3 سنوات.

ونشر توران صورة من الحفل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مرفقًا إياها برسالة شكر لكل من قدم التهاني له ولزوجته.

وشارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، في حفل الزفاف وكان شاهدًا على عقد القران، إلى جانب حضور العديد من المطربين المشهورين بتركيا.

وأشارت الصحف التركية إلى أن حفل الزفاف خضع لتشديد أمني من الحرس الشخصي للرئيس التركي واقتصر على أفراد أسرة العروسين.

ويعد توران من مواليد إسطنبول عام 1987، وبدأ باللعب مع منتخب تركيا عام 2006، وانتقل إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من غلطة سراي التركي، عام 2011، بمبلغ 13 مليون يورو، ثم عزز توران صفوف برشلونة صيف عام 2015، في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون يورو لمدة 5 سنوات.

ولم يشارك اللاعب الدولي التركي في أي دقيقة بقميص برشلونة منذ تولي المدرب إرنستو فالفيردي قيادة العملاق الكتالوني صيف العام الماضي، وهو ما دفع اللاعب للرحيل عن قلعة “كامب نو” في فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة، ليوقّع لنادي باشاك شهير لمدة موسمين ونصف على سبيل الإعارة مع وجود خيار “أحقية الشراء” للنادي التركي.