سيلتيك بـ 10 لاعبين يهزم رينجرز في قمة الدوري الإسكتلندي

عدّل سيلتيك تأخره مرتين وخاض أخر نصف ساعة بـ 10 لاعبين، ليفوز 3/2 على رينجرز في لقاء قمة غلاسجو الذي اتسم بالتقلب على ملعب إيبروكس، ليزيد من تصدره للدوري الإسكتلندي الممتاز لكرة القدم.

وابتعد فريق المدرب بريندان رودغرز بفارق 9 نقاط في الصدارة ولديه مباراة مؤجلة، ويحتل غريمه اللدود المركز الثاني. وفشل رينجرز الآن في الفوز على سيلتيك في 9 مباريات.

وبدا أن رينجرز في طريقه لإنهاء هذه المسيرة السيئة عقب تقدمه في الدقيقة الثالثة عن طريق جوش وينداس، قبل أن ينتزع التقدم ثانية عن طريق دانييل كانديياس، عقب هدف التعادل الذي سجله توم روغيتش.

ولعب سيلتيك بـ 10 لاعبين منذ طرد يوزو سيمونوفيتش، بسبب ضربه لمنافس بالمرفق في الدقيقة 57 عقب تسجيل موسى ديمبلي هدفَ التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

لكن سيلتيك لم يتأثر عقب طرد لاعبه، وانتزع الفوز في الدقيقة 69 بمجهود فردي رائع من الفرنسي إودسون إدوار، عقب دقيقتين من حلوله بديلًا.

ولم تنته الإثارة عند هذا الحد، إذ أضاع الفريدو موريلوس مهاجم رينجرز فرصة خطيرة من مسافة قريبة للغاية في الدقيقة 88.