جماهير ليل الفرنسي تقتحم الملعب وتوجه ركلات للاعبين (فيديو)

اقتحم مشجعو ليل الملعب وهاجموا لاعبيهم بعد تعادل الفريق المتعثر 1-1 مع مونبلييه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مساء السبت.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجماهير وهي تركض باتجاه لاعبي ليل وتوجه ركلات لبعضهم.

After the West Ham pitch invasions earlier, Lille supporters are taking things to a new level. pic.twitter.com/mOEOC3eBTn

— Dan Critchlow (@afcDW) March 10, 2018