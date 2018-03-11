جماهير ليل الفرنسي تقتحم الملعب وتوجه ركلات للاعبين (فيديو)

جماهير ليل الفرنسي تقتحم الملعب وتوجه ركلات للاعبين (فيديو)

المصدر: رويترز

اقتحم مشجعو ليل الملعب وهاجموا لاعبيهم بعد تعادل الفريق المتعثر 1-1 مع مونبلييه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مساء السبت.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجماهير وهي تركض باتجاه لاعبي ليل وتوجه ركلات لبعضهم.

وقال كريستوف جاتييه، مدرب ليل: “اقتحام الملعب واستهداف اللاعبين لن يساعد في شيء”.

وأضاف: “إذا اعتقد مشجعونا أن وضع ضغط بدني على اللاعبين سيساعد في تحسين الأمور، سأقول لهم لا، هذا لن يساعد في تطور الفريق”.

ويحتل ليل المركز قبل الأخير بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان في جدول الترتيب.

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