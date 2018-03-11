جماهير ليل الفرنسي تقتحم الملعب وتوجه ركلات للاعبين (فيديو)

اقتحم مشجعو ليل الملعب وهاجموا لاعبيهم بعد تعادل الفريق المتعثر 1-1 مع مونبلييه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مساء السبت.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجماهير وهي تركض باتجاه لاعبي ليل وتوجه ركلات لبعضهم.

After the West Ham pitch invasions earlier, Lille supporters are taking things to a new level. pic.twitter.com/mOEOC3eBTn — Dan Critchlow (@afcDW) March 10, 2018

وقال كريستوف جاتييه، مدرب ليل: “اقتحام الملعب واستهداف اللاعبين لن يساعد في شيء”.

وأضاف: “إذا اعتقد مشجعونا أن وضع ضغط بدني على اللاعبين سيساعد في تحسين الأمور، سأقول لهم لا، هذا لن يساعد في تطور الفريق”.

ويحتل ليل المركز قبل الأخير بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان في جدول الترتيب.