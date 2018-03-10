يفاوضه ريال مدريد.. حارس مرمى كرواتي يمنح فريقه فوزًا مذهلاً في وقت قاتل (فيديو)

منح الحارس الشاب كارلو ليتيكا فريقه هايدوك سبليت فوزًا دراميا في الدقيقة 95 أمام فريق إسترا في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الكرواتي الممتاز.

وصعد الحارس البالغ من العمر 21 عامًا في الوقت بدل الضائع لمساندة زملائه في الهجوم، مستغلاً النقص العددي في صفوف الفريق المنافس وبعد كرة ارتدت من الدفاع أعادها أحد زملائه سجل هدفًا برأسية جميلة.

ويعتبر كارلو ليتيكا من الحراس الشباب في أوروبا المميزين، حيث يلعب لصالح منتخب كرواتيا تحت 21 عامًا، وكانت صحيفة “ماركا ” الإسبانية قد أكدت اهتمام ريال مدريد بخدماته ويبلغ طوله 2 متر و2 سنتمتر.

الحارس لم يشارك في 9 مباريات في الدوري الكرواتي هذا الموسم مع تواجده على مقاعد البدلاء وشارك في مباراتين بالكأس كالمعتاد بالنسبة للحارس الثاني بأي فريق.