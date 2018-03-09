رسميًا.. ماركو ريوس يجدد عقده مع بروسيا دورتموند

أعلن فريق بروسيا دورتموند الألماني تجديد عقد نجمه الدولي الألماني ماركو ريوس، لغاية صيف 2023، ليغلق الباب أمام الفرق الراغبة في ضمه مؤقتًا الصيف القادم.

وكان عقد الدولي الألماني البالغ من العمر 28 سنة ينتهي صيف 2019، وعبّرت عدة فرق عن رغبتها في ضمه من بينها توتنهام الإنجليزي، كما كان في السابق محط اهتمام فرق كبرى، كبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وليفربول وآرسنال.

وتعرض النجم الألماني لعدد كبير من الإصابات منذ سنة 2014، غيّبته عن فريقه ومنتخب ألمانيا في عدة منافسات، أبرزها كأس العالم 2014 بالبرازيل، حيث ضيع فرصة الفوز باللقب العالمي، علمًا أنه كان من ضمن اللاعبين الأساسيين في المنتخب قبل النهائيات.

وعبّر ريوس في تصريحات صحفية عن رغبته في لعب كأس العالم في روسيا 2018 رفقة المنتخب الألماني، متمنيًا أن تبتعد عنه الإصابات، كما أكد على تواصله الدائم مع المدرب يواكيم لوف.