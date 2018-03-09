غريزمان: أسعى للفوز بالدوري الأوروبي و”الليغا” لرد الجميل لجماهير أتلتيكو مدريد

أكد أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، أنه يحاول الرد على “حب الجمهور” له من خلال “إحراز الأهداف” خلال المباريات، كما أشار إلى أن فريقه أمامه، منذ الآن وحتى نهاية الموسم “مباريات نهائي” سيحاول الفوز بها سعيًا للتتويج بالليغا والدوري الأوروبي.

وقال غريزمان (26 عامًا) في مقابلة مع قناة النادي المدريدي عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الدمعة: “أحظى بدعم الجمهور، وأحاول أن أرد على هذا الحب في الملعب عن طريق إحراز الأهداف ومساعدة رفاقي وبذل الجهد”، وذلك أثناء تسلمه جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير (شباط) بناء على تصويت مشجعي الفريق على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعرب عن تقديره لاختياره أفضل لاعب في الفريق من قبل مشجعي الفريق، قائلًا إن هذا يعني “أنك تقدم مستوى جيدًا”، وشدد على أن فبراير “شهر عظيم” لم يعرف فيه الفريق طعم الهزيمة وقدم “كرة قدم جيدة”.

وأضاف: “كان شهرًا رائعًا (فبراير)، قدمنا كرة قدم جيدة وأحرزنا أهدافًا وفزنا بكل المباريات، والآن أعتقد أن أمامنا 12 مباراة نهائية متبقية، وسنحاول تحقيق الفوز في كل ما تبقى لنا وسنرى إلى أين نحن ذاهبون”.

وبخصوص مباراة الفريق المقبلة أمام سيلتا فيغو في الجولة الـ28 للدوري الإسباني الأحد المقبل، على أرض ملعب واندا متروبوليتانو، قال غريزمان إن لديه “رغبة شديدة” في تحقيق الفوز.

واختتم المهاجم الفرنسي حديثه بقوله: “ستكون لديهم رغبة في مشاهدتنا ونحن نحقق الفوز على أرضنا ووسط جمهورنا، سنبذل كل جهدنا للحصول على نقاط المباراة الثلاث”.