سيدة بعمر 71 عامًا تشارك في ماراثون لندن

قالت العداءة الأمريكية كاثرين سويتزر إنها ستشارك للمرة الأولى في ماراثون لندن في إبريل المقبل بعد أن أصبحت أول امرأة تكمل ماراثون بوسطن في الولايات المتحدة قبل 51 عامًا.

وكان من المحظور على النساء المشاركة في ماراثون بوسطن قبل أن تتحدى كاترين هذا الحظر لأول مرة وتشارك رسميًا في 1967.

وحملت كاترين في ماراثون بوسطن رقم 261 وحصلت على تقدير عالمي واسع لقدرتها على إنهاء السباق في 4 ساعات و20 دقيقة رغم محاولة أحد المشرفين على السباق استبعادها خلال الحدث.

وقالت سويتزر في بيان أصدره منظمو ماراثون لندن: “شوارع لندن تمثل جزءً مهمًا من تاريخ العدو النسائي وحقوق المرأة على حد سواء”.

وشاركت سويتزر في الترتيب لإقامة ماراثون إيفون الدولي للسيدات في لندن 1980 الذي ساهم بدوره في إقناع اللجنة الأولمبية الدولية في إدراج ماراثون السيدات في أولمبياد لوس أنجليس الصيفي 1984.

وأضافت “منذ ذلك الحين كنت أريد المشاركة في الماراثون لكنني كنت مشغولة للغاية والآن حان الوقت. أشعر بالفخر والحماس لمشاركتي في الماراثون”.

وقال المنظمون إن سويتزر البالغة من العمر 71 عامًا ستحمل في ماراثون لندن الرقم نفسه الذي حملته في بوسطن عند انطلاق السباق في 22 إبريل المقبل في العاصمة البريطانية.