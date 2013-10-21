توتي يغيب شهرا عن روما

إرم - (خاص) من نورالدين ميفراني

تلقى نادي روما متصدر ترتيب فرق الدرجة الأولى الإيطالي ضربة موجعة بعد تأكيد غياب قائده المخضرم فرونسيسكو توتي لمدة شهر بسبب إصابته في لقاء القمة أمام نابولي في الجولة الثامنة من الدوري الجمعة الماضي.

ويعاني توتي من إصابة في عضلات فخده الأيمن وخضع لأشعة أكدت ضرورة خلوده للراحة مدة شهر، وسيجرى اختبارات أخرى بعد عشرة أيام لمعرفة تطور الإصابة وتحديد موعد عودته للملاعب، وسيغيب على الأقل عن لقاءي فريقه القادمين في الدوري أمام أودنيزي وكييفو وربما تورينيو وساسولو.

وكان توتي قريباً من عدم لعب اللقاء أمام نابولي الذي شهد الفوز الثامن على التوالي لروما لكن الأطباء منحوه الضوء الأخضر قبل المقابلة ليصاب مرة أخرى.

وتلقى اللاعب ضربة من المقدوني بانديف لاعب نابولي ليغادر الملعب لكن فرقه فاز باللقاء ويتصدر الدوري برصيد 24 نقطة بفارق 5 نقط عن ابرز منافسيه يوفنتوس ونابولي.