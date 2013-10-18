فيديو.. أفضل 50 هدفاً بأقدام الساحر ميسي

فيديو.. أفضل 50 هدفاً بأقدام الساحر...

فيديو.. أفضل 50 هدفاً بأقدام الساحر ميسي

9 سنوات من التألق يقضيها النجم الأرجنتيني في صفوف برشلونة والمنتخب الأرجنتيني مليئة بالأهداف الرائعة والحاسمة.

إرم - (خاص) انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة في مثل هده الأيام قبل 9 سنوات، كانت مليئة بالأهداف الجوائز والألقاب، وهذه مجموعة من أجمل 50 هدف بأقدام الساحر ميسي مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.

 

 

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