فيديو.. أفضل 50 هدفاً بأقدام الساحر ميسي

إرم - (خاص) انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة في مثل هده الأيام قبل 9 سنوات، كانت مليئة بالأهداف الجوائز والألقاب، وهذه مجموعة من أجمل 50 هدف بأقدام الساحر ميسي مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.
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9 سنوات من التألق يقضيها النجم الأرجنتيني في صفوف برشلونة والمنتخب الأرجنتيني مليئة بالأهداف الرائعة والحاسمة.
إرم - (خاص) انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة في مثل هده الأيام قبل 9 سنوات، كانت مليئة بالأهداف الجوائز والألقاب، وهذه مجموعة من أجمل 50 هدف بأقدام الساحر ميسي مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.