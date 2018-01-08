أسامواه جيان أحدث النجوم أصحاب التماثيل الغريبة (صور)

بات أسامواه جيان أحدث اللاعبين الذين ظهرت لهم تماثيل غريبة الشكل مؤخرًا بعد كريستيانو رونالدو ودييغو مارادونا والغاني الآخر مايكل إيسيان.

وظهر نجم العين والأهلي الإماراتي السابق إلى جوار تمثاله في مسقط رأسه في غانا، ومن المرجح أن يكون نفس النحات الذي صنع التمثال هو ذاته الذي صنع تمثال إيسيان، الذي ظهر الأسبوع الماضي.

والتقط مهاجم سندرلاند الإنجليزي السابق البالغ عمره 32 عامًا صورة إلى جوار تمثاله في مسقط رأسه في مدينة كوماسي.

وظهر جيان بقميص المنتخب ويحمل شارة القيادة وحرص المثال على وضع اللون الأصفر في رأسه مثلما هو في الواقع؛ لكن التمثال بدا بشكل سيئ مثل تمثال رونالدو الشهير في مطار ماديرا في مسقط رأسه بالبرتغال وكذلك تمثال مارادونا في الهند.

وسجل جيان 52 هدفًا مع منتخب غانا خلال 102 مباراة، وشارك في ثلاث بطولات لكأس العالم.