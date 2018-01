“يويفا” يحرم رد ستار الصربي من جمهوره عقابًا على سلوك مشجعيه

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إنه عاقب نادي رد ستار بلغراد الصربي بحرمانه من حضور جمهوره في مباراته المقررة على أرضه في دور 32 من الدوري الأوروبي، أمام تشسكا موسكو في 13 فبراير/ شباط المقبل، بعد أن رفع مشجعوه لافتة تشيد بالقائد العسكري السابق راتكو ملاديتش، الذي أدين بارتكاب جرائم حرب.

كما عوقب رد ستار بطل أوروبا الأسبق، والذي سبق له الفوز بكأس أبطال الكؤوس الأوروبية أيضًا، بغرامة مالية بقيمة 50 ألف يورو (60186 دولارًا)؛ بسبب “التصرفات العنصرية لجمهوره” خلال المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف مع باتي بوريسوف القادم من روسيا البيضاء، في دور المجموعات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وعوقب ملاديتش بالسجن مدى الحياة في العام الماضي، بعد أن أدانته محكمة جرائم الحرب الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وخلال المباراة ردد مشجعو رد ستار، الذي لعب خارج أرضه، عبارات تشيد بملاديتش أيضًا.

Red Star Belgrade fans found in the Partizan Belgrade sector tonight were stripped and beaten by the Partizan Belgrade fans pic.twitter.com/wDDyygLBkP

— FootballAwaydays (@Awaydays23) December 13, 2017